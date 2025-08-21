"All’estero senza soldi, salvati da una sconosciuta"

Disavventura in moto in Spagna per il centese Stefano Ferioli e la moglie, che però hanno trovato una mano tesa: "Un gesto per noi inaspettato e che non si vede spesso: ci ha salvato una sconosciuta". La vacanza si era infatti trasformata in un incubo per la coppia, che ha vissuto momenti di forte tensione e smarrimento lungo l’autostrada a causa del borsello, agganciato alla gamba del conducente, che si è misteriosamente staccato durante il tragitto ed è andato perso.

"Dentro c’era tutto: telefono, soldi e, carte di credito sia mie che di mia moglie – inizia il racconto Ferioli –, non so come sia successo. A un certo punto mi ero sentito colpire la gamba da qualcosa, ma capita a chi va in moto e non ci avevo fatto caso. E’ solo quando ci siamo fermati che mi sono accorto che il borsello non c’era più, perso in autostrada. Abbiamo anche rifatto un pezzo di tragitto per vedere se lo trovavamo. Nulla. Panico. E anche la moto ormai era in riserva e non sapevamo nemmeno dove poter andare a dormire.

La prima cosa era andare al comando di polizia per far denuncia e ragionare su come risolvere il problema. Senza documenti diventava impossibile anche incassare soldi da un eventuale bonifico istantaneo fatto dai parenti in Italia e non c’era nessuno che potesse riceverlo per noi. Non c’era una soluzione immediata se non dormire per terra, fuori. Un disastro". E’ in quella situazione di emergenza che però tutto cambia. "Eravamo agitati, stanchi, senza soluzioni e la nostra disperazione è stata notata da una signora, che era anche lei in sala d’aspetto della polizia – prosegue il racconto –. Ci ha chiesto cosa stava succedendo e dopo averle spiegato tutto, ci ha detto: ‘Vi aiuto io, non c’è problema’. Ci ha tranquillizzati e ci ha portati a casa sua insistendo anche per ospitarci per la notte e rinunciando in quel momento anche a fare la denuncia per cui era in polizia in quel momento.

Le abbiamo detto che se ci dava il suo numero di conto, le sarebbe arrivato il bonifico con i soldi che ci servivano, ma lei non ha voluto aspettare e con un gesto davvero tanto inaspettato quanto bello, ha tirato fuori una scatola di biscotti dandoci una bella cifra. Nel frattempo, mio cognato ha provveduto al bonifico alla signora. Dobbiamo davvero tanto a questo gesto di Amaya, una maestra di inglese che ci ha mostrato una gentilezza immensa aiutandoci in un momento di panico. Le siamo davvero grati". Grazie a questo gesto straordinario, la coppia è riuscita a continuare la propria esperienza in Spagna e dopo aver contattato l’ambasciata italiana e ricevuto conferma che si poteva circolare con la denuncia sostitutiva dei documenti, il viaggio è potuto proseguire. "È stata un’emozione fortissima per il gesto in sè – dice Ferioli –. In un momento di disperazione, una perfetta sconosciuta ci ha teso la mano, senza aspettarsi nulla in cambio. Siamo rimasti in contatto e speriamo un giorno di rivederla, anche se siamo a 2.000 chilometri di distanza. Il suo gesto ci ha commossi profondamente. È stato qualcosa di davvero bello, trovare delle persone che ti aiutino in questo modo, è qualcosa che fa star bene e che fa capire che in giro ci sono ancora persone buone e di cuore. Non sapevamo più che fare, dove sbattere la testa e trovare la disponibilità di questa signora ad aiutarci ci ha stupito e commosso".

Laura Guerra