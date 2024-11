"Allevamento di suini, ’no’ al futuro ampliamento"

Il 5 dicembre il consiglio Comunale di Bondeno si riunirà nuovamente e ribadirà la propria contrarietà in merito alla variante urbanistica per l’ampliamento dell’allevamento di suini già esistente e sito a Zerbinate, che se venisse ampliato arriverebbe ad accogliere quasi dodicimila animali. Alle ore 21.00 di giovedì prossimo, l’assise si riunirà per una seduta straordinaria: un solo punto all’ordine del giorno, appunto quello sull’ampliamento dell’impianto zootecnico della Società Agricola Biopig Italia, che già in occasione del Consiglio del 26 ottobre 2023 era stato rigettato dall’assemblea. La società aveva presentato ricorso avanti al Tar per richiedere l’annullamento della delibera di Bondeno e di altri atti della Giunta Regionale, della Conferenza dei Servizi e del comune di Sermide e Felonica. Ricorso che è stato accolto dal Tar lo scorso 17 giugno e che quindi obbliga gli enti a rivalutare il procedimento. Ad ogni modo, il consiglio Comunale di Bondeno nella seduta di giovedì 5 esprimerà nuovamente la propria contrarietà, o almeno questa è l’intenzione che viene preannunciata dall’Amministrazione. Il parere della delibera consigliare arriverà con qualche giorno di anticipo rispetto alla Conferenza dei Servizi, programmata per il 10 dicembre, che prenderà atto della deliberazione comunale. L’auspicio dell’Amministrazione è quello che gli organismi sovracomunali recepiscano la volontà di diniego proveniente dal territorio, che già si preannuncia a larga maggioranza. Naturalmente, alla Biopig Italia è stata data ogni possibilità tecnica di presentare la proposta economica e progettuale circa l’ampliamento dell’impianto di allevamento dei suini, senza preclusioni. Proposta che, una volta al vaglio dell’assise comunale, è stata però valutata negativamente e che ancora una volta con ogni probabilità verrà giudicata come tale.