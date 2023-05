All’Holiday Village è andato il premio Acsi Award

LIDO DEGLI SCACCHI

Il camping Holiday Village Florenz della famiglia Vitali, a Lido degli Scacchi, si è aggiudicato l’Acsi Award nella categoria miglior ristorante in Italia. È quanto emerge da un’inchiesta condotta fra gli stessi campeggiatori, che hanno potuto votare il loro camping preferito da settembre 2022 a gennaio 2023 compreso, sulla base di diverse categorie. Il voto è stato espresso attraverso i vari siti web di Acsi, specialista europeo dei campeggi. Ogni anno, tali siti contano ben 60 milioni di visualizzazioni e contengono informazioni su oltre 9.500 campeggi. In ogni paese, si poteva votare sulla base di più categorie e, anche quest’anno, l’adesione è stata enorme. "Vincere un Acsi Award significa che il campeggio è garanzia di una vacanza indimenticabile. Dopo tutto, sono i campeggiatori stessi a scegliere" - spiega Ramon van Reine, ceo di Acsi. "È un premio che ci riempie di orgoglio e che sottolinea un percorso di qualità che da tempo abbiano tracciato – commenta con soddisfazione Gianfranco Vitali – e che si aggiunge all’altro prestigioso premio che abbiamo vinto a inizio anno come miglior campeggio in Europa".