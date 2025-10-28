Malamovida, il ritorno

All'Icao Legacoop Agroalimentare. La voce della cooperazione a Seul
28 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Legacoop Agroalimentare porta all’Icao di Seul la voce della cooperazione. Ilaria Franchini (responsabile settore agroalimentare di Legacoop Estense e settore lattiero-caseario nazionale Legacoop Agroalimentare): "La nostra partecipazione all’assemblea di Seul è stata un’occasione importante di allacciare relazioni istituzionali, anche grazie all’incontro con l’ambasciatrice Emilia Gatto, e commerciali".

La cooperazione agroalimentare italiana ha portato la propria voce a Seul, all’assemblea generale dell’Icao, l’Organizzazione Cooperativa Agricola Internazionale. A rappresentarla è stata Ilaria Franchini, responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Estense e del settore lattiero-caseario nazionale di Legacoop Agroalimentare, unica delegata italiana presente ai lavori. È stata l’occasione per stringere relazioni e per incontrare l’ambasciatrice italiana Emilia Gatto.

"La cooperazione agricola e agroalimentare ha un ruolo fondamentale nel mondo", ha dichiarato Ilaria Franchini. "Garantisce sicurezza alimentare, crescita economica e sostenibilità. E aiuta gli agricoltori ad aggregarsi, migliorare il loro potere contrattuale, ottimizzare i costi, accedere a nuovi mercati e ricevere supporto tecnico". Inoltre, sottolinea Franchini, "la cooperazione svolge un ruolo significativo nel facilitare la transizione verso pratiche sostenibili".

