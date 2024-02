Allievi estetisti e parrucchieri dello Ial tra gli anziani

Manicure e messa in piega. Per una mattinata la Casa della Gioia e del Sole, Casa residenza anziani di Modena si è trasformata in un salone di bellezza. Tre classi dell’Accademia dell’Estetica e del Benessere di Ferrara, gestita da Ial Emilia-Romagna, hanno eseguito trattamenti estetici su capelli, mani e viso per alcune delle 62 donne ospiti della struttura. "Gli allievi Ial di Ferrara hanno curato e coccolato i nostri ospiti – sottolinea il direttore Ireneo Maruccia -. E’ stato bello per gli anziani socializzare con i ragazzi". Sono 80 gli allievi dai 15 ai 18 anni che frequentano i corsi per estetista e acconciatore gestiti a Ferrara da Ial.