Allievi giardinieri a Villa Mensa. Ecco la aiuole a regola d’arte

COPPARO

È giunto alle battute conclusive il progetto ‘Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici’ della Fondazione San Giuseppe Cfp Cesta, di cui è partner il Comune di Copparo e che si è aggiudicato i fondi del Pnrr dedicati alla valorizzazione dell’identità dei luoghi: parchi e giardini storici. Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di ‘Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici’. Sono quindici gli iscritti che, il 29 giugno scorso, hanno iniziato il corso gratuito di 600 ore, di cui trecento di stage, con visite di studio e analisi paesaggistica sulla motonave Nena lungo il Po. L’Amministrazione copparese ha messo a disposizione Villa Mensa per diverse fasi di progetto: lo studio dei giardini estensi del XV secolo, e il laboratorio pratico-didattico per lo sviluppo di competenze di manutenzione, prevenzione e cura. In questi giorni gli allievi hanno affrontato la fase pratica: sono stati impegnati nel rifacimento delle aiuole d’entrata, con tanto di posizionamento dell’impianto di irrigazione. Sempre il complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore sarà teatro dell’esame con la messa a dimora di quindici nuove piante. Il progetto annovera fra gli Enti promotori Unife, e IIS Vergani-Navarra (Istituto Tecnico Agrario). E anche Interno Verde, Associazione Fiumana, Associazione Metropoli di Paesaggio, Città della Cultura/Cultura della Città.