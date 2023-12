All’Informagiovani le offerte di lavoro

Continua anche nel 2024 l’iniziativa ‘Recruiting day, recruiting year’ all’Informagiovani del Comune di Comacchio in via Teano, 3 a Porto Garibaldi, volta a fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro. Il prossimo appuntamento è in programma l’11 gennaio dalle 10 alle 12.30 con l’Agenzia MAW che selezionerà addetti/e alle pulizie, carrellisti, addetti/e al magazzino, facchini e addetti/e alle pale e ai mulini per il Basso Ferrarese. Chi cerca un impiego in questi ambiti, dovrà presentarsi con il proprio curriculum e sosterrà un colloquio con i selezionatori dell’Agenzia.