All’istituto Burgatti gli studenti volano alto. Vincono un concorso con il loro satellite

L’Isit Bassi Burgatti brilla in un concorso nazionale vincendo il concorso del ‘Progetto CanSat: costruisci il tuo satellite’, una sfida che ha unito scienza, tecnologia e passione. Si tratta del ‘Progetto CanSat : costruisci il tuo satellite’. I ragazzi della scuola centese sono risultati i migliori e questa vittoria gli permetterà di essere ospiti ora, all’evento internazionale organizzato presso la sede di ESA-ESTEC in Olanda, l’Agenzia Spaziale Europea. "Una vittoria che gli permetterà di entrare in questo luogo così importante a livello mondiale – spiega il prof Marcello Melloni – potranno vedere l’ambiente, avranno momenti didattici potranno parlare con i membri dell’Esa. Una grande opportunità di crescita".

Il gruppo di studenti dell’Isit Bassi Burgatti di Cento, infatti, con i docenti Lara Boselli e Marcello Melloni, aveva partecipato dal 9 all’11 maggio alla finale nazionale del progetto "CanSat" organizzata da Infini.to - Planetario di Torino, in collaborazione con ESERO Italia e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che prevedeva una collaborazione tra ASI ed Agenzia Spaziale Europea (ESA), con il sostegno di numerose e qualificate organizzazioni nazionali attive nel campo dell’educazione e del settore spaziale. "CanSat è un’iniziativa che sfida gli studenti e studentesse a realizzare un minisatellite delle dimensioni di una lattina – proseguono dalla scuola - L’obiettivo è quello di adattare tutti i principali sottosistemi presenti in un satellite, come alimentazione, sensori e un sistema di comunicazione. Gli studenti hanno lanciato i loro CanSat fino a 1 km di altitudine analizzando i dati raccolti".

Il progetto mira a stimolare l’interesse per le discipline STEM e sviluppare competenze come il lavoro di squadra e la gestione di progetti ingegneristici. "Nel nostro istituto è stato realizzato grazie al contributo di diversi docenti e studenti che hanno messo in campo le proprie competenze – aggiungono - Gli studenti del settore tecnologico coinvolti sono: Giovanni Fabbri, Giuseppe Vallefuoco, Riccardo Minelli, Valeria Manferdini Nicolò Pratizzoli e Rayan, Amrins. Loro con la collaborazione anche di altri compagni. Hanno partecipato alla sfida con un prototipo interamente realizzato nei laboratori dell’Istituto in grado di rilevare diversi parametri fisici fra i quali le radiazioni di radiazioni ionizzanti, prodotte per esempio dall’interazione di un meteoroide con l’atmosfera. Durante la competizione il compito del Team è di raccogliere i dati trasmessi dal minisatellite".

E il successo. "Alla fase finale sono arrivate 8 delle 50 squadre – dice Melloni – a valutare è stata una giuria composta da astrofisici di 3 enti di ricerca e hanno fatto i complimenti ai nostri ragazzi per il progetto interessante, funzionante e la raccolta ed esposizione dei dati ma soprattutto per l’aspetto scientifico di spessore".

Laura Guerra