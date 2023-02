Allo Sportello Imprese occasione per le donne

Lo Sportello Imprese del Comune di Terre del Reno è attivo per l’orientamento gratuito sulle opportunità a sostegno delle imprese ogni giovedì dalle 9.30 alle 16.30. Sono aperti ed in apertura diversi bandi della Regione Emilia-Romagna finanziati con fondi europei (Programma regionale Fesr 2021-2027) e sono disponibili le registrazioni dei webinar on line sul canale You Tube fesremiliaromagna di presentazione dei seguenti bandi. Bando per il sostegno allo sviluppo delle star up innovative; per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo; per il supporto a interventi energetici e prevenzione sisimca delle imprese; per il sostegno allo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili Webinar di presentazione del bando Sostegno degli investimenti produttivi. Non manca un bando per il sostegno dell’imprenditoria femminile.