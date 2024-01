Allo stadio Mazza arriva la capolista Cesena. Sette anni fa l’ultimo match contro i bianconeri

Spal e Cesena non si affrontano al Mazza da quasi sette anni. Per la precisione dall’11 marzo 2017, quando la squadra di Semplici superò con un secco 2-0 i bianconeri in una tappa fondamentale nella marcia verso la clamorosa promozione in serie A. Ad aprire le marcature quel giorno fu un certo Mirco Antenucci (foto), che sbloccò il risultato prima dell’intervallo indirizzando una partita che i biancazzurri terminarono addirittura in nove uomini.

Negli anni successivi Spal e Cesena non si sono più incrociate, coi biancazzurri che hanno sempre giocato in categorie superiori rispetto ai romagnoli. Fino a quest’anno, che sta decretando la rivincita del Cesena sulla Spal. La squadra di Toscano comanda autorevolmente la classifica e dopo 20 giornate ha addirittura 29 punti di vantaggio su quella di Colucci.

Un divario enorme, dimostrato anche nello scontro diretto del Manuzzi coi bianconeri che hanno vinto 3-1 una gara a senso unico. Curiosamente, quella col Cesena è stata anche l’ultima partita nella quale capitan Antenucci ha trovato la via del gol (finora ne ha segnati due), e chissà che il derby coi romagnoli non rilanci il numero 7 che sabato scorso a Pesaro ha fornito una prestazione convincente. Un’ultima curiosità: il bilancio dei 28 confronti ufficiali tra Spal e Cesena è in perfetto equilibrio, con nove vittorie per parte e 10 pareggi.

Un motivo in più per fare bottino pieno domenica prossima e togliersi una soddisfazione in una stagione che finora se ha riservate davvero col contagocce.

s.m.