All’Oasi Bianca una serata dedicata al premio ’Melvin Jones’

Nell’ultima serata lionistica, presso la sede dell’Oasi Bianca a Codigoro, sono stati assegnati ai quattro soci Carlo Alberto Guidi, Paolo Callegari, Luciano Piffanelli e Giuliano Taddia, quest’ultimo assente per motivi di salute, il prestigioso premio Melvin Jones. Si tratta del premio più importante che prende il nome dal fondatore del Lions Clubs International, si tratta di un’onorificenza e non di un premio ed è stata creata per dare il più alto riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario.

Assieme ai festeggiati il presidente del Lions Club di Codigoro Marco Mastellari e il presidente della sesta zona Cristiano Balduzzi. Il Melvin Jones ha visto il riconoscimento di quanto fatto nel sociale e nel proprio lavoro dall’affermato commercialista di Ferrara e Codigoro Carlo Alberto Guidi. Dai direttori delle aziende agricole Le Gallare di Fiscaglia e Pagnan di Codigoro, rispettivamente Luciano Piffanelli e Paolo Callegari, ed infine dall’assicuratore Giuliano Taddia.

c. c.