All’oasi naturale si guardano le stelle

Domani sera nell’elegante cornice dell’oasi naturalistica Anse Vallive di Bando, nel comune di Portomaggiore, si terrà "A sky full of stars", una serata (ore 19) di osservazione astronomica a cura di Sergio Stignani e Mauro Fanti, con il patrocinio di Anfi, ci sarà una sessione fotografica sul tema: "Le oasi al tramonto e la via lattea". A seguire, partire dalle 21.30, tutti col naso all’insù a osservare le stelle. Ricordiamo che causa delle condizioni meteorologiche non ottimali per l’osservazione delle stelle, l’appuntamento del giovedì precedente è stato rimandato.