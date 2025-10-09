Alloggi Acer e chiesa di Anita. Al via le opere di ristrutturazione

Sono in corso importanti lavori pubblici di ristrutturazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico. Da una parte han preso il via su 50 alloggi Acer in via Ghini e via Tisi, ad Argenta, compresi il cambio di porte e finestre, e senza spostamento di inquilini. Al termine di questi interventi dieci appartamenti verranno assegnati ad altrettante famiglie in lista di attesa. L’intera operazione è finanziata con fondi Pnnr. D’altro canto si è aperto un ulteriore cantiere di rilevante interesse, ad Anita. Che, con risorse regionali post sisma 2012, di circa 900 mila euro, erogate alla curia di Ravenna dalla Regione Emilia-Romagna, riguarda la chiesa della Beata Vergine Immacolata. Il duomo della piccola frazione di Argenta è divenuto inagibile. Esonerato dalle celebrazioni di messe e funzioni religiose, ed al pari della canonica e dell’annesso asilo infantile, il fatiscente edificio versa in un evidente stato di incuria e degrado, anche alla mercè di piccioni. Perciò si sta mettendo mano ad alcune opere di straordinaria manutenzione: tetto, campanile, murature, abside, intonaci, tinteggiature, cornicioni, canali di gronda ed altro ancora. "Non sarà un punto di arrivo, ma di partenza", come ha spesso auspicato il sindaco Andrea Baldini. Ed in effetti la chiesa resterà ancora inagibile. Ma ciò che si aspettano i cittadini sono interventi al momento di carattere estetico: la tamponatura di infissi; il rifacimento dei pavimenti; la piantumazione di alberature e altro ancora.

Nando Magnani