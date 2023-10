Alloggi e graduatorie: "Case popolari e posti, criteri di buon senso. Il 72% sono italiani"

Una graduatoria che, per le prime 100 posizioni, vede l’assegnazione di case popolari a nuclei italiani nel 72% dei casi, e per il 50% ad anziani. Nei primi 100 figurano anche 41 famiglie in condizioni di fragilità e 28 nuclei al cui interno è presente una persona con disabilità. Sono questi i dati che emergono a seguito della pubblicazione, avvenuta stamattina, della 34esima graduatoria definitiva di assegnazione delle case popolari. Nel dettaglio le domande inserite nella stessa sono 975. Di queste quelle ammesse sono 913, che vedono la presenza fra i richiedenti di 522 italiani (il 57% del totale), 583 famiglie, 242 single under 65, 110 nuclei fragili, 104 con disabili e 88 anziani. Il richiedente più giovane è una ragazza di 19 anni, mentre il più anziano è una donna di 92 anni. "Anche questa nuova graduatoria – commenta il sindaco Alan Fabbri – esprime fortemente i criteri di assegnazione che abbiamo voluto introdurre, quindi: priorità ai ferraresi, e a chi da più tempo vive e lavora sul nostro territorio, attenzione puntuale alle esigenze delle persone con più necessità o che vivono situazioni di maggiore fragilità, esigenze intercettate anche con l’istituzione di graduatorie speciali. Al di là di chi ha voluto farne oggetto di strumentalizzazioni politiche, pensiamo che questi criteri rispondano al buonsenso e all’equità sociale. Continueremo su questa linea cercando di intercettare e rispondere con sempre maggiore puntualità alle situazioni di disagio, tutelando i cittadini". Sulla stessa linea è anche l’assessore alle Politiche Abitative, Cristina Coletti. "Le assegnazioni – commenta Coletti – ci restituiscono la fotografia di un periodo complesso, in cui è primario rispondere con puntualità alle criticità sociali ed economiche del momento. In questi anni è stato condotto un lavoro improntato a ripristinare un principio di equità sociale finalizzato a restituire fiducia ai nuclei famigliari del territorio in difficoltà. Particolare attenzione alle fasce più deboli, concretizzata anche attraverso l’istituzione, fortemente voluta, di graduatorie speciali, dedicate a genitori separati o divorziati con affido dei figli, nuclei monogenitoriali e famiglie con anziani". Con la graduatoria definitiva Erp, sono state approvate anche le nuove graduatorie speciali, che vedono l’inserimento di sette famiglie con genitori separati o divorziati con affido anche condiviso dei figli, cinque nuclei monogenitoriali con figli minori fiscalmente a carico e 18 nuclei in cui sono presenti anziani over 65. Con la pubblicazione della 34ª graduatoria si concludono le assegnazioni della graduatoria numero 33. Sulla base dei criteri individuati dall’Amministrazione per essere di risposta ai nuclei vulnerabili, l’esito della 33ª graduatoria ha dato come risultato la consegna delle chiavi a circa un centinaio di famiglie in condizioni di fragilità. Fra queste 33 nuclei anziani, 19 famiglie - di cui 13 nuclei monogenitoriali e 4 con situazione di genitori separati o divorziati con affido congiunto - e 22 single under 65. Le domande giunte dal 1 aprile verranno invece confluite nella 35ª graduatoria.

