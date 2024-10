Alloggi Erp, arrivano i contributi. Col Pnrr pronti 1,6 milioni di euro

Partono in questi giorni le operazioni propedeutiche all’accantieramento dei lavori all’immobile di edilizia residenziale pubblica di via Fani ad Ambrogio, finanziati dal Piano Nazionale Complementare al Pnrr. Il Comune di Copparo infatti risulta beneficiario di un finanziamento di 1,6 milioni di euro per la realizzazione dell’intervento di adeguamento alla normativa sismica e il miglioramento della classificazione energetica con un salto di almeno 3 classi del fabbricato DI edilizia residenziale pubblica (Erp). Soggetto attuatore dell’intervento è Acer Ferrara, con il ruolo di stazione appaltante.

Il programma "Sicuro, verde, sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica" è finalizzato a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici. Sono diciotto le unità immobiliari interessate da interventi, di notevole portata, "tuttavia – rassicurano dal Comune di Copparo – non è previsto lo svuotamento complessivo dell’immobile: le lavorazioni saranno effettuate quanto più possibile dall’esterno".

Come riferito nei mesi scorsi, in relazione alla riqualificazione energetica, il progetto prevede la realizzazione di un rivestimento "a cappotto" delle superfici esterne, la sostituzione dei serramenti esistenti con serramenti che siano maggiormente isolanti, e la sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie a condensazione ad alta efficienza, complete di condotto di evacuazione fumi e posa in opera di valvole termostatizzabili. Questi interventi sono finalizzati al conseguimento di una classe energetica più alta, in modo tale da contenere nel tempo il consumo dei fabbricati. Per concretizzare il programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica" l’Amministrazione comunale aveva provveduto a siglare una convenzione con Acer Ferrara: l’agenzia è individuata quale soggetto attuatore.