"Alloggi erp, serve una città più inclusiva"

Riceviamo e pubblichiamo

* * *

Per noi del M5S la prima cosa certa è che il sindaco che verrà si troverà di fronte a un duro lavoro di ricostruzione politica, sociale ed economica. Il sindaco che verrà, per noi 5 Stelle, dovrà investire il massimo di risorse possibili per dare una casa a chi ne ha bisogno, sfruttando appieno le opportunità offerte da Ue, Governo e Regione. Dovrà occuparsi di censire gli immobili vuoti (circa 1000 nel Comune, tra quelli di proprietà comunale e regionale), di ristrutturare e assegnare gli alloggi popolari, di reperire le risorse (dei 15 milioni necessari, ne è stato messo a bilancio appena uno), in modo da esaurire le graduatorie e dare un alloggio sia ai richiedenti in attesa da lungo tempo, sia a tutti gli altri. Il sindaco che verrà non dovrà sprecare il proprio tempo ad insegnare al Vescovo come si fa il vescovo ed ai cattolici ferraresi ad essere prepotenti ed egoisti a dispetto del loro stesso credo. Non dovrà investire enormi risorse per imbellettare la nostra città, che è riconosciuta Patrimonio dell’Umanità Unesco così com’è, quando ha invece un grande bisogno di mostrarsi più aperta, civile ed accogliente. Dovrà impegnarsi a fare di Ferrara una città giusta e sicura per i propri cittadini e per chi ci abita, una città con strutture e servizi sanitari adeguati e ben distribuiti sul territorio, in grado di sopperire alle necessità di tutti. Dovrà essere consapevole che l’armonia tra le varie componenti della comunità ferrarese è un valore con ricadute positive non solo sulla qualità della vita, ma anche sull’economia locale, e dovrà lottare per ottenerla e garantirla, piuttosto che imporre criteri divisivi, e muovere inutili critiche contro chi si adopera per l’accoglienza dei più poveri e dei più disagiati.

M5S Ferrara