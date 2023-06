Alloggi per gli universitari Tavolo tecnico con la rettrice "Un piano per dare risposte"

Il tema del caro affitti, o meglio della carenza degli alloggi per gli universitari nella nostra città, torna a essere al centro del dibattito. Tanto che, proprio ieri mattina in ateneo, si è riunito il tavolo tecnico sugli alloggi costituito appositamente dall’ateneo su input della rettrice Laura Ramaciotti. La richiesta di alloggi, negli anni, è lievitata.

L’offerta, tuttavia, rimane scarsa nonostante le diverse azioni che sono state messe in campo a più livello. Non c’è dubbio, come ha ribadito anche in altre occasioni la rettrice, che il tema dell’edilizia universitaria declinata sul versante studentati, resti una priorità. Al tavolo in Rettorato – cui hanno partecipato anche il Comune, Er-Go e i rappresentanti degli studenti, oltre che dei proprietari immobiliari – sono state ricordate le tante iniziative messe in campo in questi mesi sul versante degli alloggi per studenti, a partire dalla piattaforma Sottotetto: una banca dati creata da Informagiovani del Comune in collaborazione con Unife, dove agenzie e privati possono inserire le proprie offerte alloggio destinate all’utenza studentesca.

"Stiamo portando avanti diverse progettualità – così la rettrice Ramaciotti – come la futura residenza universitaria dell’Ippodromo. Nell’ottica di ricavare spazi aggiuntivi da destinare a residenze universitarie, il nostro Ateneo ha ricevuto proposte per diversi tipi di immobili: le stiamo vagliando rispetto alle esigenze specifiche dell’utenza studentesca, come la prossimità al centro cittadino. Abbiamo inoltre lanciato la proposta di convertire immobili con altre destinazioni d’uso alla funzionalità di residenze".

Con il direttore generale Marco Pisano, la mente operativa e uomo chiave nella governance dell’ateneo, "stiamo presidiando il tema della mobilità e dei trasporti – dice ancora la rettrice - attraverso un ulteriore tavolo tecnico con il Comune, Ami e Tper. Parallelamente stiamo agendo su altri fronti, prevedendo interventi sul diritto allo studio, con ipotesi di ampliamento delle fasce di studenti che possono essere esonerati dalle tasse sulla base dell’Isee". Su una popolazione studentesca di 28 mila studenti, ricorda Ramaciotti, "i fuori sede sono circa 12 mila e di questi non tutti hanno la frequenza obbligatoria alle lezioni. La questione alloggi non è un problema esclusivo della nostra Università e della nostra città: la maggior parte delle città sedi di atenei incontrano questo problema che è una questione di sistema".

Tra i temi emersi nel corso degli altri interventi, la conferma sulla tendenza dei proprietari privati a preferire affitti di breve durata destinati ai molti turisti che visitano la nostra città e a utilizzare il canone libero. Diverse anche le proposte formulate come l’aggiornamento e un maggior controllo sul canone concordato e l’applicazione di uno sgravio Imu, analogamente a quanto già previsto per altre casistiche, anche ai privati che affittano a studenti, così da rendere questa tipologia di affitto più appetibile. Fondamentale la collaborazione istituzionale, assicurata dall’assessore all’Università, Alessandro Balboni e dalla direttrice di Er.Go, Patrizia Mondin. "La piattaforma Sottotetto – così Balboni - sta diventando un punto di incontro importante tra domanda e offerta in termini abitativi. Siamo in attesa di risposte per il bando dell’Ippodromo che prevede circa 130 posti letto e abbiamo intenzione di avviare ulteriori iniziative e riprendere le interlocuzioni e collaborazioni necessarie ad affrontare il tema".

