"Alloggi popolari Acer, oltre ottanta le richieste"

Cresce la richiesta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e in attesa dell’aggiornamento di una nuova graduatoria, sono già più di ottanta a Bondeno i nuclei che hanno fatto richiesta. Intanto però, è di questi giorni l’aggiornamento della mobilità che è stata concessa ad undici nuclei famigliari, che già risiedono in alloggi popolari e che presto otterranno le chiavi di appartamenti più adeguati alle loro necessità. "Gestiamo la mobilità per dare una risposta efficace a quelli che sono in graduatoria – conferma l’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Francesca Piacenti –. Abbiamo cercato di accontentare un po’ tutti, ascoltando le priorità soprattutto di chi ha bambini e ragazzi che sono cresciuti e magari studiano e hanno bisogno di più spazi perché non possono continuare a dormire con i fratelli, o le persone anziane, che hanno visto cambiare le loro esigenze per difficoltà di che sono sopraggiunte e hanno bisogni di appartamenti più comodi e di servizi adeguati". Famiglie che crescono, ma anche nuclei che diminuiscono perché ad esempio i figli sono diventati grandi e sono usciti di casa andando a vivere da soli: "C’è anche chi ha richiesto una casa più piccola – spiega la Piacentini – e in questo modo ha meno spese". La graduatoria appena pubblicata sull’albo pretorio apre ai cambi: "Fare le assegnazioni di mobilità – spiega la Piacentini – ci permette anche di liberare appartamenti da assegnare". Non è tutto: "Nel frattempo stiamo facendo con Acer un piano di manutenzione sulla base dei fondi regionali – aggiunge la Piacentini –, sempre nell’ottica di cercare di dare una risposta positiva sulla base delle richieste". Ottanta persone che aspettano una casa popolare non sono poche. "Gli affitti sono alti per molte famiglie che fanno fatica a dare le garanzie che richiedono i privati e non hanno mezzi per acquistare una casa, allora provano a fare domanda".

Claudia Fortini