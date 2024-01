Alloggi popolari, FdI raccoglie firme: "Manteniamo la storicità della residenza"

Oggi dalle 10 alle 12, il Circolo di Fratelli d’Italia di Copparo sarà in piazza per dire ‘no’ alla delibera della giunta regionale del 18 dicembre 2023 "che vuole – affermano dal Circolo - eliminare il criterio della storicità di residenza", e avviare la raccolta firme contro il provvedimento. La delibera, secondo Fd’I, rappresenta "un passo indietro nella garanzia dei diritti e dell’equità sociale ai cittadini emiliano romagnoli che da più tempo vivono, lavorano e pagano le tasse nelle proprie città", ed è "puramente ideologica e discrimina non solo gli italiani, ma anche gli stranieri residenti e lavoratori che contribuiscono a sostenere il nostro sistema economico e sociale".