Alloggi popolari, Fratelli d’Italia sulle assegnazioni. Fanini: "Protestiamo contro i nuovi criteri regionali"

ARGENTA

"È fondamentale far sentire il nostro dissenso, opporci a questa scelta targata Pd è di importanza vitale". E’ il nuovo fronte che ha aperto Fratelli d’Italia ad Argenta sul tema della modifica ai criteri per l’assegnazione degli alloggi popolari da parte della Regione Emilia-Romagna cui si è aggregato anche il Circolo "Cesare Gaiani" che, attraverso il responsabile cittadino Nicola Fanini (foto), dichiara: "La presa di posizione della giunta regionale è puramente ideologica. Si sta portando una questione estremamente concreta per tutti i cittadini su un piano dove la fa da padrona l’arroganza della politica targata Partito democratico, portando a vanificare il lavoro di diverse amministrazioni comunali che negli anni avevano premiato un criterio che favoriva i residenti, permettendo inoltre un riequilibrio tra assegnatari cittadini e stranieri. Esempio virtuoso ne è Ferrara dove, precedentemente all’arrivo della Giunta a guida centrodestra, la netta maggioranza degli alloggi popolari erano occupati da stranieri, oggi invece troviamo un importante sviluppo in tal senso, dove i richiedenti italiani non vengono più considerati di serie B". Fanini poi fa anche un passaggio su Argenta, dove "anche nel regolamento per l’assegnazione degli alloggi popolari del nostro Comune, alle condizioni valutabili per l’attribuzione del punteggio è previsto, come criterio utile al computo dei punti per la formazione della graduatoria, quello della residenzialità storica. Sarebbe quindi ragionevole pensare che anche l’amministrazione comunale argentana fosse contraria a questo cambiamento promesso dalla Regione. La realtà però è che nessuno, né il sindaco Andrea Baldini, né altri esponenti del Pd locale, si sono fatti sentire prendendo posizione sulla vicenda. Un vero peccato".

Franco Vanini