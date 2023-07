Alloggi popolari, lavori di restyling

Prenderanno il via in autunno, presumibilmente a fine settembre, i previsti lavori sull’immobile di edilizia residenziale pubblica di via Fani ad Ambrogio, finanziati dal Piano nazionale complementare al Pnrr. Ammontano a 1,6 milioni di euro le risorse da destinare all’Erp assegnate al Comune di Copparo, che ha siglato una convenzione con Acer Ferrara, quale soggetto attuatore. In vista dell’avvio dei lavori (la cui conclusione è prevista per il marzo 2026) si è recentemente tenuto l’incontro con gli inquilini: sono infatti diciotto le unità immobiliari interessate. All’incontro erano presenti l’assessore Massimo Baraldi e Giuseppe Addesso per Acer. Sono stati illustrati gli interventi individuati nell’ambito di ‘Sicuro, verde, sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica’: il programma è finalizzato a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale nei tessuti residenziali pubblici. Il progetto degli stabili di via Fani si pone come obiettivo l’adeguamento della risposta degli edifici alla normativa antisismica e il miglioramento della classificazione energetica con un salto di almeno tre classi. Diverse le tipologie di intervento.

L’adeguamento alla normativa sismica verrà conseguito tramite l’adozione di dispositivi di isolamento sismico posizionati al piano terra, al di sotto del primo solaio, interessando le cantine e i garage. L’efficientamento energetico sarà garantito dalla coibentazione delle pareti esterne, attraverso l’adozione di un ‘sistema a cappotto’, e del solaio di copertura. Inoltre, è prevista la sostituzione degli infissi in tutti gli appartamenti J (laddove tali interventi non siano stati recentemente già effettuati), oltre alla riqualificazione della centrale termica a servizio dell’intero complesso. La tipologia di lavorazioni è stata progettata senza prevedere lo svuotamento complessivo dell’immobile e con l’obiettivo di minimizzare i disagi: gli interventi saranno attuati per lo più dall’esterno, cercando di entrare il meno possibile all’interno delle singole abitazioni. "Sono possibili disagi, ma si cercherà di mitigarli il più possibile", spiegano dall’amministrazione comunale.