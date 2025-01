Alloggi popolari, rinnovata la convenzione con Acer per dieci anni

Nell’ultima seduta dello scorso anno del consiglio comunale di Codigoro, il grave malore che ha colpito la mamma del sindaco Alice Zanardi, portata a Cona in ambulanza, le ha impedito per la prima volta di non presenziare. Il consiglio ha visto gli interventi dell’assessore al bilancio Graziella Ferretti e del vice sindaco Francesco Fabbri. Ferretti ha esplicitato il provvedimento che prevedeva le revisione periodica delle percentuali di partecipazione diretta del comune codigorese nelle 8 società di cui detiene delle quote. La gestione del patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica affidato ad Acer, di cui erano presenti i dirigenti Angela Molossi e Michele Brandolini, è stata declinata dal vicesindaco, col rinnovo della convenzione con Acer per i prossimi 10 anni. "Abbiamo un patrimonio immobiliare di 141 alloggi sull’intero territorio comunale – ha detto Fabbri – e chi vuole può presentare domanda allo sportello Acer presente ogni lunedì in comune. Attualmente abbiamo disponibili alcuni alloggi vuoti in Sacco e Vanzetti, ma dobbiamo attendere la fine del cantiere del Pnrr partito in questi giorni e che vedrà il coinvolgimento di 23 alloggi, per un intervento di oltre 2 milioni di euro, in parte cofinanziato dal Comune. Abbiamo messo a disposizione un alloggio che abbiamo voluto chiamare ’Unità di Crisi’ per quei casi in cui c’è bisogno di un alloggio nell’immediato". Il vicesindaco ha concluso con "sicuramente si può fare di più, ma sono certo che con Acer riusciremo a raggiungere gli obbiettivi preposti, tenendo sempre presente che il diritto alla casa è un tema importante, perché non è solo un luogo dove vivere, ma un diritto che garantisce dignità, sicurezza e opportunità per una vita serena e stabile".

c. c.