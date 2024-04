Alloggi pubblici, il piano. Via Verga, via ai lavori: "Case più confortevoli e utenze meno care"

L’assessorato alle Politiche abitative investe sugli alloggi pubblici di propria proprietà. Terminato l’accantieramento, sono pronti a partire i lavori per migliorare dal punto di vista strutturale ed energetico i fabbricati di via Verga 62,64,66,72, che ospitano 24 alloggi. Un investimento di 2,7 milioni, ottenuto dal Comune a seguito della candidatura di un progetto, voluto dall’assessore Cristina Coletti, nell’ambito del Piano nazionale complementare (Pnc), ad integrazione dei fondi Pnrr.

"Quello di via Verga – così una nota – è il cantiere inaugurale di una serie di interventi già programmati per riqualificare diversi immobili pubblici, per un piano di quasi 8 milioni di euro incentrato sull’innalzamento della qualità dell’abitare all’interno delle case appartenenti al sistema di edilizia residenziale pubblica".

"Ferrara è la città – spiega l’assessore Coletti – che a livello regionale conta il numero di case popolari più alto, dopo Bologna. Con i lavori di via Verga l’obiettivo è dare risposte concrete alle famiglie. Se dal punto di vista sismico viene innalzata ai massimi livelli la sicurezza, dall’altro lato efficientare le case sotto il profilo energetico si traduce in risparmi economici per gli assegnatari. È evidente la strategicità pianificatoria dell’intervento, nato per dare alla città alloggi confortevoli e ridurre i costi delle utenze, che al giorno d’oggi rimane uno dei sostegni più validi per anziani, famiglie e giovani a basso reddito che non sono in grado di rivolgersi al libero mercato".

Gli addetti al lavoro sul complesso, sorto negli anni Ottanta in quella che era la prima periferia a sud della città, procederanno a realizzare interventi per innalzamento della tenuta sismica e alla riduzione della dispersione energetica all’interno delle abitazioni, consentendo di ridurre i consumi. Al piano terra saranno realizzate nuove pareti di cemento armato, saranno effettuati interventi di antiribaltamento delle tamponature, le armature ossidate saranno ripristinate e le travi fasciate con fibra di carbonio. Per efficientare i consumi di energia è invece prevista la realizzazione di isolamento a cappotto delle pareti e del sottotetto, ma anche la sostituzione di serramenti e cassonetti. I lavori dovrebbero concludersi entro luglio 2025. Con un altro finanziamento di 2,5 milioni, nei prossimi mesi si provvederà ad avviare i lavori mirati alla rigenerazione sismica ed energetica della struttura di via Bologna 790, al cui interno ci sono altri 23 alloggi.

Il programma di valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico "si completa – conclude una nota – con il progetto che l’amministrazione intende sviluppare all’interno di alcuni alloggi abitati da anziani fragili o non autosufficienti. Con ulteriori 2,5 milioni, l’obiettivo è sviluppare un sistema di teleassistenza che porti servizi e favorisca la permanenza delle persone a domicilio, attraverso sensori ambientali collegati ad una rete presidiata da operatori in grado di far scattare l’assistenza immediata in caso di necessità. Questo sistema era stato al centro di una sperimentazione che aveva visto Ferrara essere la prima città regionale ad avviare il progetto, citato a modello virtuoso dalla Regione, in 12 alloggi".