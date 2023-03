"Alloggi sfitti e lasciati al degrado Protestano gli inquilini di Acer"

Degrado negli appartamenti popolari di via Andrea Costa e Alessandro Manzoni. Le denuncia il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato (foto), che ha scritto all’Azienda Casa Emilia-Romagna e al sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi. "Da tempo si si susseguono vibranti proteste e lamentele da parte dei cittadini circa il deludente stato conservazione e anche di degrado che interessa diversi appartamenti di edilizia popolare del territorio portuense a causa della mancanza di adeguati interventi di manutenzione straordinaria di competenza dell’azienda". Ed entra nel merito: "Lo stato di degrado che caratterizza l’appartamento di via Volta 11, sfitto da tempo, con area cortiliva invasa da arbusti e sterpaglie, che si stanno rivelando con il passare del tempo come habitat ideali per diversi tipi di animali infestanti, come da tempo denunciano i cittadini residenti nelle abitazioni confinanti e il cancello di ingrasso parziale divelto.

Gli appartamenti di via Andrea Costa versano in una situazione di degrado sempre più preoccupante con muri interni ed esterni scrostati e aggrediti da umidità e con le rampe delle scale interne ai numeri civici 9 e 11 addirittura puntellate da strutture di fortuna in legno e barre in ferro". Per fare fronte a queste criticità , già segnalate a più riprese, "da parte dell’azienda erano stati annunciati interventi di manutenzione finalizzati alla soluzione di queste problematiche, interventi poi puntualmente disattesi, con il risultato di vedere queste criticità amplificatesi ulteriormente". Situazione analoga in via Manzoni 6, quattro appartamenti sfitti; il cortile si è inselvatichito e le strutture edilizie sono preda di vandali. L’Acer si è limitato a chiudere con una recinzione di fortuna gli ingressi sul fronte strada. Badolato chiede ai responsabili di riferimento "di attivarsi al fine eseguire i necessari lavori di manutenzione, come sarebbe stato previsto dagli impegni presi da tempo dalla azienda, intervenendo in modo prioritario sulle rampe di scale interne ora puntellate".

