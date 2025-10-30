"Alloggio Acer senza montascale. Una coppia di invalidi chiede aiuto"

"Francesco e Vianella non possono uscire di casa". Si apre con questo messaggio la nota del gruppo Gruppo Consiliare d’opposizione "Scelgo Fiscaglia", che lamenta una "storia di ordinaria solitudine". Denuncia come due persone anziane della località di Massa Fiscaglia, residenti presso un alloggio Acer, a causa di problemi di salute, non possano camminare e la presenza di due rampe di scale gli impedisca di uscire di casa. "Situazione sottoposta all’amministrazione dai due coniugi già negli anni passati – precisa la nota – e durante l’ultima campagna elettorale il candidato Tosi si era esposto in prima persona promettendo il montaggio di un montascale. Ma dopo la vittoria elettorale la promessa sembra essere stata velocemente dimenticata".

Il Gruppo "Scelgo Fiscaglia" sottolinea come siano stati fatti sopralluoghi da personale Acer e da un assessore, comunicando che lo scorso giugno sarebbe stato installato il montascale. Nel frattempo Vianella ha avuto un peggioramento delle condizioni di salute, per cui adesso hanno bisogno di aiuto per qualsiasi necessità compreso il dover uscire di casa. Sembra sia stato loro proposto un cambio di alloggio, con uno al piano terra, senza modalità e tempistiche e i coniugi si chiedono chi si farà carico dell’eventuale trasloco, non avendo mezzi economici e materiali per farlo da soli.

Il presidente di Acer Massimo Guerzoni spiega che "il montacarichi verrà montato e a breve partiranno i lavori, verrà realizzato per tutto lo stabile e non solo per quell’appartamento e ne potranno usufruire tutti. La mia porta è sempre aperta per segnalare ogni problema e cercare la miglior soluzione possibile".

"Acer, dopo aver ricevuto dal Comune il nulla osta a procedere, ha attivato la progettazione dell’intervento – aggiunge il sindaco Fabio Tosi – e la richiesta di preventivi a ditte specializzate. I lavori inizieranno a breve e il servoscala sarà installato a beneficio di tutta la scala, non solo in quell’alloggio. Ciò testimonia la particolare attenzione del Comune e di Acer nei confronti delle persone diversamente abili". Poi il primo cittadino stigmatizza il "comportamento inaccettabile dell’opposizione, che strumentalizza la situazione di due anziani cittadini pur di attaccare l’amministrazione. Quando si parla di fragilità e dignità delle persone, serve rispetto, non propaganda, poichè chi oggi grida allo scandalo – conclude Tosi – non era presente quando si approvavano i verbali della seduta dei lavori del servoscala per 15mila euro".

cla. casta.