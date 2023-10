Alloggio Erp, muore l’intestataria ma i parenti non lo riconsegnano

BONDENO

L’intestataria dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica purtroppo è morta, ma padre e figlio, chiamati all’eredità non riconsegnano le chiavi dell’appartamento sebbene ripetutamente invitati a farlo. La vicenda si fa complessa tanto che l’amministrazione comunale, ha messo in atto quanto la legge e la normativa gli consente di fare, ovvero l’avvio del procedimento per l’adozione di un provvedimento di rilascio a carico dei due per occupazione senza titolo di alloggio Erp.

Succede a Bondeno, in un appartamento di residenza pubblica, ma essendo decaduto ogni diritto, quell’alloggio deve essere messo a disposizione di chi invece i titoli per averlo ce li ha. Gli occupanti infatti sono tenuti a rilasciare, entro quindici giorni dal ricevimento della determina che è stato inviata e pubblicata sull’Albo pretorio, l’alloggio Erp di proprietà dell’amministracione comunale di Bondeno. Non ci potrà essere nessuna proroga. Inoltre, i destinatari non potranno presentare per dieci anni domanda di assegnazione di alloggio Erp. Non è tutto: "In caso di mancato rilascio dell’alloggio nel termine sopra assegnato – si legge negli atti del Comune - si procederà all’esecuzione forzosa dello stesso a spese ed in danno del destinatario, trattandosi di patrimonio indisponibile dell’Amministrazione affidato in gestione ad Acer Ferrara".

Contro il provvedimento gli interessati potranno proporre ricorso all’Autorità giudiziaria competente oppure in alternativa al rimedio giurisdizionale, possono presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Sono diverse infatti sul territorio comuncale di Bondeno le persone in lista di attesa per poter accedere a un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Accedono alla graduatoria presentando tutta una serie di documentazione che ne attesti l’idoneità. Ci sono regole stringenti, precise, attente che vanno rispettate e verifiche continue.

cl.f.