All’ombra della ‘Ndrangheta Fatture false emesse da ’cartiere’ Nei guai due imprenditori ferraresi

di Matteo Radogna

Per eludere il fisco si avvalevano di fatture false con l’intento di abbassare il reddito e pagare meno tasse. Un giro di affari complessivo di 13,4 milioni di euro e 3,7 milioni di evasione in danno dell’Erario. Le fatture false erano emesse da otto società cosiddette ’cartiere’ riconducibili a soggetti ritenuti contigui alla ‘Ndrangheta emiliana.

Di questo sono accusate 77 persone tra imprenditori e titolari di aziende di svariati settori – dall’edilizia all’alimentare (in particolare ditte di carni) – per la maggior parte insospettabili e incensurate, finite nel registro degli indagati della pm Beatrice Ronchi della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna che coordina l’inchiesta condotta dalla squadra mobile della questura di Reggio Emilia e dalla guardia di finanza del nucleo reggiano della polizia economica, agli ordini del tenente colonnello Maria Concetta Di Domenica. Polizia di Stato e Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a 27 misure cautelari reali con un sequestro per equivalente di 2,5 milioni euro emesse dal gip del tribunale di Bologna, ma anche conti bloccati e perquisizioni. Nei guai sono finiti anche due imprenditori ferraresi, un 48enne di Ferrara e un 53enne di Bondeno. Al primo è stato sequestrato preventivamente denaro per un ammontare di 50mila euro e, al secondo, 37mila euro. Sono stati denunciati per utilizzo di fatture false emesse da cartiere controllate dalla ‘Ndrangheta. Delle 27 misure cautelari, del resto, 15 sono state messe a segno a Reggio Emilia e provincia, dove ha base il locale sodalizio della criminalità organizzata, 4 a Modena e provincia, tre a Parma, due a Mantova e, per l’appunto, Ferrara, uno a Forlì, Lodi, Pisa, Perugia, Torino e Verona, città nelle quali operavano le aziende che traevano profitto dalle operazioni inesistenti.

A dare avvio alle indagini nel 2021 fu la squadra mobile di Reggio Emilia: vennero arrestate otto persone gravemente indiziate di associazione per delinquere di stampo mafioso e accusati di estorsione, detenzione di armi e, per l’appunto, di reati finanziari con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Da questa indagine, poi, si è arrivati ai 77 imprenditori, che si appoggiavano alle cartiere per abbattere il reddito e pagare meno tasse.