"Allontanato per motivi economici"

L’allontanamento dei tre figli più piccoli – racconta Rosamaria Paci, quarta di nove figli di una famiglia spezzata e ora in cerca del fratello più giovane che non vede da diversi anni – avvenne per questioni economiche. "Mio padre non riusciva a sostenerci e mia mamma non lavorava; le fu chiesto di scegliere se stare assieme ai figli più piccoli nella struttura o a casa con gli altri cinque figli da accudire" riferisce Rosamaria. Tuttavia, la motivazione dell’adozione, per i fratelli Paci, è ancora avvolta da dubbi e perplessità. Si chiedono come mai per Alessio (nella foto) siano state attivate le pratiche per l’adozione e non invece quelle per l’affido, come avvenne per Paola, che ritornò alla famiglia d’origine solo dopo aver compiuto 18 anni. Oggi però ciò che conta è riuscire a mettersi in contatto con Alessio: "Con i social dovrebbe essere facile contattare una persona, noi però non conosciamo il suo nuovo nome e cognome, questo rende le cose più complicate". E Alessio Paci potrà richiedere l’istanza per conoscere le proprie origini solo al compimento dei 25 anni.

y. r.