All’oratorio inaugurato il Mercatino per la vita

Giovedì è stato inaugurato il Mercatino per la Vita, negli spazi dell’oratorio Don Orione dal Centro Aiuto alla Vita. Obiettivo dell’associazione afferente alla parrocchia di Copparo è raccogliere fondi per sostenere le famiglie bisognose. In particolare, come spiegato dal presidente Carlo Forlani, le risorse ricavate dal mercatino natalizio serviranno all’acquisto di beni destinati ai più piccoli. A tagliare il nastro il sindaco Fabrizio Pagnoni, con le assessore Paola Peruffo e Bruna Cirelli. Fino al 23 dicembre il Mercatino è aperto da lunedì a giovedì dalle 15 alle 18.30, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, domenica e festivi dalle 8 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.