All’ospedale arriva la risonanza

Attivato l’iter per l’installazione nell’ospedale di Argenta della nuova risonanza magnetica. Gli esami diagnostici, durante questa fase dell’intervento - nell’ambito del più ampio Pnrr - saranno svolti presso la radiologia di Cento o del Delta. Da oggi (venerdì 17 novembre) l’attività diagnostica sarà trasferita su altri nosocomi, per un periodo di circa un anno e comunque fino al completamento delle fasi preliminari, che vedono come ultimo step l’installazione della nuova macchina di ultima generazione. Per i pazienti presi in carico dalla specialistica dello Ior-Rizzoli e che non sono ricoverati, in caso di prescrizione da parte dello specialista, sarà disponibile la risonanza nell’ospedale Santissima Annunziata di Cento, che è di recente installazione e dunque rispondente agli standard qualitativi.