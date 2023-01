All’ospedale arriva un chirurgo: Marco Casali

L’Istituto ortopedico Rizzoli di Argenta si arricchisce di un professionista qualificato. E’ Marco Casali, che collaborerà anche con il Poliambulatorio Kynesis di Ferrara. Il dottor Casali è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia nell’ Istituto Ortopedico Rizzoli Ospedale di Argenta. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma con votazione di 110110 e specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli con votazione di 110110 cum laude.