All’osteria si ricorda ’Denny’ "Musica jazz in sua memoria"

"Cena e musica per l’Oste" è questo il tema della serata organizzata, per stasera dalle 20.30, dall’Osteria Scciancalegn di Via Virgiliana 221 a Bondeno. Un’occasione per ricordare Denny Dino Paltrinieri, il gestore dell’antica osteria, scomparso poco più di un mese fa, e che insieme alla moglie Antonella Lorenzoni, ha contribuito a scrivere in questo luogo un pezzo di storia di paese che resta incisa non solo sulle più autorevoli guide gastronomiche, ma anche nei ricordi di chi frequenta un’antica ‘stazione di posta’ trasformata in un accogliente luogo dell’anima che continua ad animarsi. Denny Paltrinieri era un appassionato di musica, del Jezz, della storia, dell’arte e della cultura e l’osteria è sempre stato un luogo di incontro di artisti.