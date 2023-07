"Alluvione, aiutiamo la Romagna Si agisca come per il terremoto"

Anche il sindaco di Cento Edoardo Accorsi è voluto essere tra i firmatari dell’appello promosso dagli ex-sindaci di San Felice e Camposanto perché per la ricostruzione nelle zone alluvionate della Romagna "si agisca come fu fatto nel 2012 per l’Emilia, oggi ricostruita". Accorsi è l’unico sindaco del territorio ferrarese ad aderire. A porre la sua firma, anche la consigliera regionale Marcella Zappaterra. "Siamo persone che hanno affrontato l’emergenza e la ricostruzione dei terribili terremoti del 2012 in Emilia, come cittadini e come amministratori – si legge - Siamo vicini ai territori alluvionati che vogliono ripartire ma perché questo accada, come la nostra esperienza dimostra, occorre un forte impegno del Governo in stretto raccordo con le istituzioni locali. Il Governo è già oggi in ritardo. Ci sono danni per 9 miliardi di euro e riteniamo offensivo che qualcuno li metta in discussione invece di preoccuparsi di stabilire, assieme alle altre istituzioni, cosa e chi si indennizza, con quali modalità e trovare subito le risorse".