Alluvione, Baraldi tra i volontari

Un gruppo di ciclisti portuensi, guidato dall’ex vicesindaco Andrea Baraldi e un imprenditore di Bando, Roberto Deserti, mercoledì scorso hanno calzato gli stivali di gomma e con i badili e olio di gomito hanno contribuito a ripulire dal fango Prada, uno dei paesi più colpiti dall’alluvione. Anche il cimitero era finito sott’acqua. Il paese si trova a pochi chilometri da Russi, dove è stata trovata morta una coppia di agricoltori. "Siamo andati a dare una mano per ripulire il centro ricreativo del paese – racconta Andrea Baraldi – dove c’è anche l’asilo, oltre alla chiesa e sagrestia. L’acqua si è ritirata, ma ovunque c’è più di una spanna di fango". Il loro apporto non si è limitato a spalare la melma: "Abbiamo dato la disponibilità a tornare la prossima settimana; inoltre dal momento che mobili e attrezzature sono da buttare, ci attiveremo per aiutare la comunità a ripartire".