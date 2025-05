"Alluvione, bene i fondi da Roma. Puntare sulla prevenzione"

Si pone l’accento sulla necessità della prevenzione – afferma il segretario argentano di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini, a nome dell’intera minoranza consiliare – tema troppo spesso passato in secondo piano, ma che abbiamo visto negli ultimi anni come sia di assoluta centralità nel panorama locale. Il Governo e lo Stato hanno investito sulle e per le nostre aree, realizzare i manufatti utili a salvaguardare il territorio da parte dell’ente regionale diventa quindi più che mai imperativo. Ci piacerebbe vedere una convergenza sul tema da parte di tutte le forze politiche, considerando la risposta puntuale alle istanze e alle richieste locali da parte dell’esecutivo centrale su un tema che è ormai quotidiano per tutti noi.

Così il segretario comunale di Fratelli d’Italia riguardo ai contributi in arrivo per Campotto dal governo di Giorgia Meloni. I gruppi di minoranza in consiglio comunale esprimono soddisfazione circa l’ultimo decreto del Governo in materia alluvione e che riguarda anche il territorio argentano. "Sono state messe sul piatto misure importanti – commenta ancora il capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini – a cominciare dall’unificazione della struttura commissariale, misura che come esponenti locali avevamo chiesto con forza ai nostri rappresentanti nazionali che ci hanno ascoltato, dimostrando ancora l’interesse che il Governo Meloni ha per il nostro territorio e dimostrando di aver mantenuto un altro impegno. Al tempo stesso la previsione di un fondo pluriennale per la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico con lo stanziamento di un miliardo di euro va in contro alle necessità specifiche che caratterizzano le nostre zone. È chiaro che – conclude Fanini –, con i fondi messi in campo dallo Stato, sarà poi la Regione a doverli saper spendere, sperando possa essere l’occasione per vedere finalmente sorgere le opere tanto attese e indispensabili, ma di fatto non realizzate o non regolarmente controllate."

Franco Vanini