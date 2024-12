Alluvione a Campotto, la proposta: “Tari calmierata per i residenti”

Argenta (Ferrara), 3 dicembre 2024 – Il dramma dell’alluvione ha provocato un’ondata di solidarietà nell’Argentano, ma non solo per alleviare le sofferenze dei residenti di Campotto. Tra le iniziative messe in campo c’è quella di Fratelli d’Italia, che per voce del capogruppo in consiglio comunale, Nicola Fanini, propone agevolazioni relativamente alla Tari per l’abitato della frazione investita da acqua e fango.

Altri Comuni hanno adottato misure e regolamenti utili a ridurre la contribuzione della Tari per coloro che vivono in condizioni di disagio

“A seguito della chiusura del ponte sul torrente Idice, che collega l’abitato di Campotto con il tratto stradale della provinciale 38-via Cardinala verso Argenta capoluogo – afferma Fanini in un’interrogazione – gli abitanti risultano convivere in uno stato di disagio a causa del complesso collegamento al restante territorio comunale. Le criticità sembrano destinate a perdurare, visto il rallentamento dei lavori sul ponte e la necessità di riqualificare via Cardinala”.

Fanini inoltre evidenzia che a causa di tale difficoltà nei collegamenti stradali, nel primo periodo il servizio di ritiro e gestione dei rifiuti risultava compromesso, con una rilevata diminuzione dell’attività. Altri Comuni hanno adottato misure e regolamenti utili a ridurre la contribuzione della Tari per coloro che vivono in condizioni di disagio e vulnerabilità economica e sociale.

“L’area di Campotto – riprende Fanini – risulta, a tutt’oggi, per diversi aspetti sociali e in alcuni casi economici, compromessa. Il decreto legge 147 prevede la possibilità per i singoli Comuni di poter deliberare ulteriori riduzioni”.

Di qui la richiesta dell’esponente di Fratelli d’Italia di “avviare un dialogo con i cittadini di Campotto per affrontare il problema dello stato di svantaggio e su come trovare, in maniera coordinata, possibili soluzioni relative all’aumento della Tari”. Infine se “si è presa in considerazione la possibilità di poter rimodulare le tariffe per la Tari per i contribuenti dell’area di Campotto”.