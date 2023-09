Alluvione, contributi per imprese e privati cittadini

La Regione ha aperto i cordoni della borsa per dare sollievo alle famiglie e alle imprese colpite dalle calamità naturali. Lunedì si è svolta a Santa Maria Codifiume, nel "Centro la Confina", un’assemblea per confrontarsi sul fortunale, la grandinata e i seguenti danni che hanno colpito l’Alto Argentano, soprattutto Campotto, e altri territori delle province emiliane e della Romagna lo scorso 22 luglio. L’assemblea, organizzata su stimolo della Rpg, i Rappresentanti di Partecipazione Cittadina di Santa Maria Codifiume e la cittadinanza, si è tenuta alla presenza di Marcella Zappaterra, consigliera regionale La consigliera Zappaterra, dopo aver presentato l’impatto dell’evento, ha aggiornato la platea sulla risposta della Regione all’evento, sui rimborsi attesi e sulle modalità con le quali questi verranno erogati: "Lo scorso 1° agosto il presidente Stefano Bonaccini ha dichiarato lo stato di crisi regionale e ha firmato la richiesta al governo per la dichiarazione dello stato d’emergenza nazionale per le zone colpite. Il 28 agosto il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi, mettendo a disposizione 4,5 milioni di euro dal Fondo delle emergenze nazionali". Questi 4,5 milioni saranno utilizzati per contributi di immediato sostegno previsti in caso di emergenza. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile li erogherà ai Comuni, che saranno quindi l’interfaccia per cittadini e imprese colpite. Nel dettaglio: 5 mila euro per i privati e 20 mila euro per le imprese, sono i contributi diretti che verranno messi a disposizione con le risorse disponibili a oggi. La Regione ha dato l’intesa sull’ordinanza che codificherà le procedure per ottenere questi contributi, e a breve uscirà la modulistica per inoltrare la richiesta al Comune.

Franco Vanini