Alluvione, corsa contro il tempo: "Strade franate, argini a rischio. La sicurezza costa 14 milioni"

"Faremo interventi strutturali perché non vogliamo che succede ancora", è questo il filo rossodel piano che il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha redatto, una risposta agli ingentissimi danni che l’alluvione di maggio ha provocato nel nostro territorio. "Non abbiamo vissuto il dramma della Romagna, certo – precisa Stefano Calderoni, presidente dell’ente –. Ma anche qui il maltempo, la pioggia continua hanno picchiato". E hanno picchiato duro.

Basta scorrere la cartina geografica della provincia, costellata di punti rossi dove i canali hanno ceduto, le strade sono franate. Da est a ovest, da nord a sud. A Ferrara verranno fatti interventi su 20 chilometri di canali e strade; a Bondeno su 4 chilometri. Poi ci sono Copparo, Cento, Vigarano, Mesola, Terre del Reno, Poggio Renatico, Argenta, Portomaggiore e Molinella. Una via crucis – pochi i paesi che si sono salvati – fatta di sponde spazzate via, strade allagate, crepacci, rabbia e disperazione di chi in quei giorni anche qui – anche da noi – si misurava con l’emergenza che porta la firma certo delle follie del tempo ma anche degli interventi dell’uomo, con quelle strisce di cemento sulla sommità di un canalone. I soldi ci sono, finalmente. I fondi post-alluvione sono stati stanziati. Si parla, sono nel piatto, di 14 milioni di euro per 28 progetti di ripristino delle frane su 40 chilometri di canali. "E’ un territorio fragile", dice un tecnico della bonifica durante il vertice di ieri per illustrare cosa è stato fatto, soprattutto cosa si farà. Così fragile da fare anche paura. Le piogge di maggio hanno compromesso la tenuta di canali, spezzato la viabilità in molti comuni. Al vertice – con Calderoni in sala anche il direttore generale Mauro Monti e i tecnici del consorzio – Andrea Maggi, assessore del Comune di Ferrara con delega ai Lavori Pubblici; Dario Bernardi, sindaco di Portomaggiore, Andrea Baldini, primo cittadino di Argenta; Ennio Bizzarri, assessore di Vigarano Mainarda e Cristiano Pirani, assessore a Copparo. Tutti accomunati alla fine da quel flagello d’acqua che si è abbattuto per giorni e giorni anche sulla nostra provincia. "Siamo davanti a fenomeni che si stanno ripetendo, non più episodici, che mettono a rischio le infrastrutture idrauliche e stradali. Dobbiamo ragionare in termini di prevenzione, filosofia d’intervento che comporta anche minori costi". "Siamo davanti ad un impegno considerevole – sottolinea Monti –, dovremo rivolgerci ad imprese esterne, tanti i passi da seguire. Fortunatamente l’ordinanza del commissario straordinario alla ricostruzione, generale Francesco Paolo Figliuolo, ci consente di procedere anche con interventi diretti". Ha spiegato, la lavagna luminosa in un angolo della sala di Palazzo Naselli Crispi, cosa è successo in quei giorni e come si procederà Valeria Chierici, dirigente del settore progettazione del Consorzio. "E’ passato un volume d’acqua immenso, per tanto tempo. I terreni hanno ceduto, gli argini in alcuni casi sono stati livellati". Argini che sono il tracciato dove scorrono le strade. Sarà un maxi piano, con un unico obiettivo. Lo sintetizza ancora Calderoni: "Vogliamo far dormire sonni tranquilli ai cittadini". Sonni che tanto tranquilli non sono sotto bombe d’acqua e diluvi più o meno annunciati, grandinate che lasciano buchi nell’auto e smarrimento. "Ferrara è stata colpita in maniera pesante – ha preso la parola Maggi –, di questi 14 milioni otto sono destinati al nostro comune". Nella mappa del disastro ci sono via Pontegradella, frane sul Canal Bianco. C’è tanto da fare per salvaguardare una provincia che cede. Il consorzio investirà altri 100 milioni, un’analoga cifra il Comune di Ferrara. "Un impegno straordinario quello a cui siamo chiamati", un piano Marshall post-alluvione. Bombe d’acqua, come una guerra.