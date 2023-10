Alluvione e dramma, un libro per ricordare

COMACCHIO

Due interessanti appuntamenti tra oggi e domani a Comacchio. Il primo è in programma stasera alle 21, alla concattedrale San Cassiano, dove sarà presentato il libro ‘Fatti accaduti in Romagna - Nel dramma dell’alluvione la sorpresa di un’onda di bene’ (Itaca Edizioni). L’incontro, organizzato dalla parrocchia di San Cassiano, si terrà in forma di testimonianza e sarà presente il curatore Don Leonardo Poli, prevosto della Collegiata di Lugo che, insieme ad alcuni dei suoi ragazzi impegnati attivamente nel prestare soccorso alle famiglie colpite dall’alluvione, racconteranno del dramma dell’alluvione e di come questa esperienza abbia cambiato i loro cuori e quelli di tante persone. Don Guido Catozzi, parroco della Parrocchia di San Cassiano Martire, sarà il moderatore dell’incontro. A rappresentare l’amministrazione comunale saranno gli assessori Emanuele Mari e Rosanna Cinti. L’acquisto del volume contribuisce al ripristino delle strutture di Casa Novella danneggiate dall’alluvione.

Domani alle 18, invece, presso l’auditorium della Civica Scuola di Musica di Comacchio si terrà ‘Voci fuori dal coro’, il nuovo percorso di teatro comunitario 20232024. Massimiliano Piva di Cosquillas Theatre Methodology, con la partecipazione del Coro V-Vox della scuola di musica, condurrà il nuovo percorso teatrale aperto a tutta la cittadinanza. Un’attività promossa ed organizzata dall’assessorato alle Politiche Educative e cofinanziato dalla Regione. L’evento apre le porte al ‘Festival della Legalità’ – di imminente attivazione – che consta di una serie di iniziative che si svolgeranno nella cittadina, condivise all’interno di un tavolo preposto per la legalità. Le varie azioni del progetto saranno condotte dall’associazione Caracò di Bologna, dall’Associazione Strade di Cento e da Mps Italia Comitato di Ferrara.

Valerio Franzoni