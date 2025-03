Alluvione, ecco il ’Piano Marshall’: "In arrivo risorse per 40 milioni"

La gestione del territorio alla luce dei cambiamenti climatici e le possibili ricadute negative sulla viabilità derivanti dai lavori di messa in sicurezza idraulica. Sono le tematiche affrontate dalla Commissione territorio, urbanistica, infrastrutture e patrimonio del Comune di Argenta. Il presidente Paolo Orlandini, in quota movimento 5 Stelle (M5s), ha voluto dedicare la prima seduta della Commissione ai territori alluvionati dalle rotture del fiume Idice, per fare il punto sulle fragilità e sui lavori di ricostruzione. Erano presenti, oltre ai consiglieri comunali e ai membri della Commissione, Davide Parmeggiani e Claudia Manuelli dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile; Michele Solmi, Ilich Ghinello e Alessio Bolini del Consorzio di Bonifica Renana e Luca Capozzi della Provincia di Ferrara. Dopo un’ampia esposizione dei fatti alluvionali del 2023 e 2024, sono stati illustrati i massicci interventi che, attraverso PNRR e i primi fondi per la ricostruzione, sono in corso di svolgimento. "I lavori dureranno ancora a lungo – afferma il presidente della Commissione, Primo Orlandini - creando disagi alla viabilita`, ma anche ad alcune aziende agricole che, a causa dei lavori sul nodo idraulico di Campotto, non potranno usufruire dei servizi irrigui".

E ancora: "Mentre sulle strutture idrauliche– prosegue il presidente della Commissione, Primo Orlandini – sono state pianificate opere per diverse decine di milioni di euro (si prefigurano investimenti per oltre 40 milioni, destinati al Ferrarese e al Bolognese ndr) non sono ancora state messe a disposizione le risorse necessarie per le opere di ricostruzione delle infrastrutture stradali danneggiate lo scorso ottobre dalla rottura di Idice. Alcune opere di progettazione, relative ai ponti stradali, sono state infatti anticipate dalla Provincia, ma la loro realizzazione e dell’infrastruttura viaria attende di essere finanziata per poter ricucire un territorio che e` stato gravemente colpito nell’ottobre del 2024". Nel corso del dibattito, è emerso, che oltre alla necessità di spingere sui lavori di ripristino e miglioramento delle strutture e attrezzature presenti (in alcuni casi progettate e gestite da oltre 100 anni), per rispondere a un sistema che e` profondamente cambiato e anche per promuovere un nuovo modello di adattamento, sarebbe necessaria una programmazione dedicata di più onerose e indispensabili opere di prevenzione. Si tratta di opere che dovrebbero essere realizzate attraverso interventi che necessitano di piani di finanziamento dedicati. "Senza questo tipo di prevenzione – conclude Orlandini - il rischio di ricostruire senza considerare che altri eventi estremi, purtroppo sempre più frequenti, obbligheranno a vivere in un ripetuto stato d’incertezza, vanificando l’attuale impegno della ricostruzione e costringendo a subire eventuali altre situazioni d’emergenza e non permettere una gestione con controllo".

Franco Vanini