Alluvione, evento di solidarietà "In piazza ’Uniti per Brisighella’"

Prosegue la solidarietà dell’intero territorio estense verso le popolazioni e i comuni che sono state colpite pesantemente dall’alluvione di fine maggio. Tante iniziative che si propongono di raccogliere fondi da destinare per il ripristino di quanto l’acqua ha distrutto. Tra i tanti che si sono messi a disposizione c’è anche Terre del Reno con una serata speciale, domani, ricca di divertimento, musica e solidarietà. Alle 21 in piazza Pertini a Sant’Agostino, infatti, vi sarà l’evento ‘Uniti per Brisighella’, realizzato dal comune insieme ad Avis Terre del Reno e alla Pro Loco di Sant’Agostino. Sul palco vi sarà dunque l’esibizione dei ‘Poltronieri Brothers’, con direttore artistico Silvio Toselli e la partecipazione del Maestro Beppe Gardenghi. Al termine della serata, vi sarà l’intervento del sindaco Roberto Lodi.