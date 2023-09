Alluvione, grandine e granchio blu. Cinquanta milioni per le emergenze

Oltre 50 milioni per chi ha avuto danni dalle emergenze 2023: alluvione, grandinate di luglio e granchio blu. Disco verde in Regione da parte delle commissioni Politiche economiche (presieduta da Manuela Rontini) e Bilancio (presieduta da Massimiliano Pompignoli) al progetto di legge per chi ha subito danni nel 2023 e che prevede il rimborso del bollo auto 2023 nelle zone alluvionate, indennizzi per chi ha perso l’auto a causa del maltempo, risorse per sostenere cittadini, Comuni e imprese, un fondo di tre milioni di euro per le spese straordinarie a seguito delle grandinate del luglio scorso, un milione di euro per il sostegno dell’acquacoltura contro i danni provocati dal granchio blu.

Il via libera delle due commissioni è arrivato dopo che, nel corso della mattinata di ieri, il progetto di legge era stato presentato nel corso della commissione Territorio e Ambiente presieduta da Stefano Caliandro: si tratta di 7 articoli che puntano a dare risposte ai problemi emersi a seguito delle diverse emergenze che negli ultimi mesi hanno colpito l’Emilia-Romagna, dall’alluvione di maggio e delle grandinate di luglio. "La Regione mette a disposizione di chi ha subito danni per l’alluvione usando le risorse raccolte grazie alla generosità degli emiliano-romagnoli, mentre con risorse proprie la Regione sostiene chi ha subito danni per altri eventi calamitosi e per via del granchio blu" spiega, nella veste di relatrice di maggioranza, Rontini (Pd) nell’illustrare i vari capitoli del provvedimento e nell’auspicare come "su questo provvedimento ci sia il voto favorevole più ampio possibile".

Dal canto suo il relatore di minoranza Andrea Liverani (Lega) oltre al tempo economico bisogna fare chiarezza sulle cause delle alluvioni: "Per anni avevamo detto che bisognava intervenire sui fiumi, solo ora, dopo l’alluvione, guarda caso si interviene per pulire i fiumi. Occorre sempre tenere ben presente l’importanza della manutenzione". Il presidente della commissione Bilancio Pompignoli ha auspicato che il commissario straordinario all’alluvione Figliuolo possa riferire nelle commissioni assembleari.