Alluvione, il sindaco:: "Finiti i lavori sull’Idice"

"I lavori all’argine dell’Idice sono terminati", l’annuncio tanto atteso dagli argentani alla fine è arrivato. Il sindaco Andrea Baldini ha aspettato il consiglio comunale, luogo deputato per la vita amministrativa, per informare la comunità. "Sono stati necessari 1,760 milioni di euro – ha aggiunto il primo cittadino – per la sistemazione delle due rotte che si erano verificate sull’argine e la sistemazione delle scarpette. Restano da fare i lavori della golena, che deve essere risagomata. I lavori si sono interrotti in questi giorni per la pioggia, riprenderanno oggi". Non solo. "Lunedì riprenderanno i lavori sul ponte di via Cardinala, destra Idice e golena, poi si lavorerà per la ricostituzione del letto del fiume". In via Cardinale il fiume si è portato via anche il ponte Ercolani. Per la sua ricostruzione "la Provincia farà lavori di somma urgenza per la rimozione delle macerie. Per quanto riguarda la progettazione, sarà completata nel mese di dicembre, in gennaio partirà la richiesta di finanziamento". Sempre la Provincia si farà carico di rendere agibile il tratto di strada che va da Marmorta al ponte. Approvazione con il brivido per quanto riguarda la copertura di un debito fuori bilancio, sottoscritto per riempire di sabbia i sacchi da posizionare sull’argine durante l’alluvione di ottobre e novembre. Non tanto per la cifra, circa 6 mila euro, quanto per la documentazione. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini, a nome dell’intera minoranza, ha evidenziato che una parte della documentazione non era stata allegata dagli uffici, "pertanto non possiamo approvare una delibera incompleta". Il sindaco ha chiesto la consulenza del segretario comunale, che non era presente in aula ma collegato via streaming, la seduta è stata sospesa a lungo. Finalmente si è deciso di approvare ugualmente la delibera, perché era stata pubblicata sull’albo pretorio anche se la documentazione fornita ai consiglieri era mancante di una parte.

L’alluvione ha picchiato duro nell’Argentano, acqua mista a fango ha allagato migliaia di ettari di campagna, l’Agricolocanda Val Campotto, il parco urbano dove l’anno scorso aveva aperto un chiosco-bar. L’Agricolanda, che aveva danni per 300 mila euro, nel frattempo ha riaperto, non a Campotto ma a Filo; il bar è stato devastato, in pochi giorni spazzati via investimenti per 80mila euro. I danni complessivamente ammontano a diversi milioni. Timori anche per la pieve di San Giorgio, una chiesetta in mattone a vista con un piccolo campanile a vela. Il rischio è che l’acqua si impregni nei mattoni e li sbricioli piano piano, così pure l’umidità con gli affreschi. L’intonaco si potrebbe staccare, in questo modo si perderebbe un pezzo della storia medievale di Argenta. Franco Vanini