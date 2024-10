Alluvione in Romagna, dal Comune un aiuto a Bagnacavallo

L’amministrazione ha deciso di destinare un contributo straordinario di diecimila euro all’intera comunità del Comune di Bagnacavallo, con particolare riguardo per la frazione di Traversara, in stato di emergenza a causa dei danni provocati dalla recente alluvione. Un gesto identico a quello compiuto un anno fa verso il Comune di Conselice: "Siamo e saremo sempre al fianco delle popolazioni in difficoltà – afferma il sindaco Pierluigi Negri –, a cui vanno i nostri sinceri sentimenti di vicinanza".