Alluvione, la serata ai Cappuccini: "Paghiamo i ritardi della Regione"

Serata da tutto esaurito quella di lunedì scorso all’incontro organizzato da Fratelli d’Italia ad Argenta nel convento dei Cappuccini, che ha visto la partecipazione di Alessandro Balboni, vicesindaco di Ferrara e capolista di Fratelli d’Italia alle imminenti elezioni regionali, e di Claudio Miccoli, geologo ed ex tecnico della Regione Emilia-Romagna. Il tema è stato l’alluvione che ha devastato l’Argentano, con la rottura dell’argine dell’Idice in due punti a Campotto. "Se fossero state eseguite le opere necessarie, tutto ciò non sarebbe capitato – ha dichiarato Miccoli –: già 30 anni fa avevamo segnalato che frequenza e concentrazione dei fenomeni piovosi stavano cambiando. Il problema quando avvengono questi fenomeni sono le concause: opere irrealizzate, mancata manutenzione, lavori non terminati. Bonaccini per 18 mesi ha difeso tutto ciò che ha fatto la Regione, dicendo che non è successo niente e che andava tutto bene: come fa ora a dire che Michele De Pascale con il suo aiuto rimedierà? Io non mi fiderei mai di chi fa parte dello stesso partito che ha lavorato male fino ad ora". "L’approccio al cambiamento climatico non può essere ideologico – è la tesi di Alessandro Balboni –, inseguire le follie ecologiste dei Verdi significa distruggere il nostro tessuto produttivo e contestualmente danneggiare i nostri ecosistemi. Gli stessi Verdi che però tacciono, con l’ipocrisia che contraddistingue la sinistra emiliano-romagnola, quando si fa notare ad esempio come Ravenna, la città di De Pascale, è prima in Italia per superficie cementificata. Non possiamo lasciare che l’incuria e l’incapacità dell’attuale giunta regionale mettano a repentaglio la sicurezza del territorio.

La proliferazione incontrollata di specie animali e vegetali ha danneggiato profondamente il sistema idrico regionale: argini più fragili e alberi che ostruiscono il corso dei fiumi hanno causato i disastri che si sono abbattuti sul nostro territorio".

Balboni aggiunge il carico: "Gli agricoltori sono quelli che maggiormente rischiano di soffrire la crisi climatica e il governo regionale dovrebbe fare tutto il possibile per permettergli di continuare a lavorare, salvaguardando i terreni e le imprese da catastrofi simili. Ricordiamoci che quando chi lavora la terra si ferma, noi smettiamo di mangiare". I due moderatori della serata, i capigruppo di minoranza in consiglio comunale ad Argenta Nicola Fanini e Gabriella Azzalli, non nascondono la soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, che ha evidenziato come il tema meriti più interesse da parte delle istituzioni a fronte di cittadini che chiedono risposte.

Franco Vanini