"Alluvione, mancano opere di prevenzione"

Alle ultime dichiarazioni di accusa al Governo da parte del sindaco Andrea Baldini circa i fondi non ancora stanziati, non si fa attendere la risposta del capogruppo di Fratelli d’Italia ad Argenta Nicola Fanini, che dichiara: "Baldini, che evidentemente pensa di essere in una campagna elettorale perenne, preferisce la tecnica dello scaricabarile nel goffo tentativo di distogliere l’attenzione su chi detiene le vere responsabilità del fenomeno alluvionale, attacca il Governo e accusandolo di non aver ancora stanziato risorse per i fenomeni del 2024. Potendo fare un paragone con gli stanziamenti per opere pubbliche relative al sisma del 2012, si può facilmente scoprire come il Governo Meloni abbia proceduto alle erogazioni per l’alluvione del 2023 in maniera più celere rispetto agli allora esecutivi sostenuti dal Pd". Andando sui fondi alluvione di fine 2024, "è chiaro quindi che le polemiche sollevate da Baldini sono fine a sé stesse, pretestuose e utili solo a gettare fumo negli occhi per nascondere evidenti responsabilità di chi doveva lavorare sulla prevenzione. Il modus operandi preferito non è quello di fare i conti con la realtà e di introdurre le azioni che egli stesso può mettere in campo, ma attaccare l’opposizione".