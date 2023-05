"Alluvione, nei loro occhi si leggeva la paura"

CENTO

E’ davvero grande il cuore della sezione centese dell’Associazione nazionale alpini che nonostante fosse impegnata a sorvegliare gli argini centopievesi del Reno in piena, ha trovato volontari che dal 4 maggio sono andati ad aiutare nelle zone alluvionate, ritornando solo ieri sera. Un cuore grande al quale si è aggiunta per l’emergenza anche l’opera da Poggio Renatico del Comando Operazioni Aerospaziali dell’aeronautica guidando delicati salvataggi con gli elicotteri. "Da Cento erano partite 20 persone operando a Ozzano, Bagnacavallo e Faenza nell’area della sponda del Lamone – dice Sergio Bonsi – il primo giorno con pompe e attrezzatura di una certa forza, abbiamo aiutato a ripristinare le vie di collegamento liberando le strade e i sottopassaggi dall’acqua per permettere un più veloce passaggio dei soccorsi. Da venerdì a ieri, poi, gli uomini di Cento si sono spostati nelle case per aiutare le persone a svuotare l’acqua, cantine, togliere il mobilio, aiutarli a pulire dal fango ma anche nelle stalle, nei campi e nelle aziende". Angeli che nelle loro divise gialle non si sono risparmiati un minuto. "Si percepisce la disperazione, la paura, ma anche il coraggio e la voglia di ripartire – prosegue – c’è un contrasto di emozioni incredibile, dove si da tutto se stesso per aiutare. Sappiamo che abbiamo poco tempo prima che il sole secchi il fango, che dobbiamo essere tecnicamente attenti per non bloccare le fognature, per non riversare nei fiumi liquami pericolosi, e soprattutto attentissimi perché dietro ad ogni persona che incontriamo c’è la necessità di un sostegno, e non sempre servono solo le nostre braccia forti, a volte serve anche un sorriso. E i sorrisi quando si è sporchi di fango sono i più belli". In zona Castel Bolognese (Ra) le parole di un altro alpino. "Dopo aver fatto sorveglianza agli argini del Reno, con l’emergenza a casa nostra, abbiamo raggiunto queste zone dando cambio e respiro ai nostri colleghi romagnoli – dice Alberto Alberghini – di emergenze nella mia lunga carriera di volontario ne ho viste tante e sono rodato". E i volti nel fango, non lasciati soli. "Quando siamo arrivati ad aiutare nelle case, abbiamo visto le persone risollevarsi – aggiunge – il loro morale era davvero basso davanti all’acqua che era entrata".

Laura Guerra