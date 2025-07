Alluvione, risorse ancora al palo: "Campotto così rischia di morire"

Nuova tappa istituzionale per aiutare i territori alluvionati di Campotto e Argenta. Niente di trascendentale, tuttavia qualcosa si muove. Il sindaco di Argenta, Andrea Baldini, ha partecipato alla Cabina di regia convocata dal commissario Curcio, che ha descritto in modo approfondito le modalità operative e le azioni concrete che saranno messe in campo per i territori alluvionati dei quali fanno parte Argenta e Campotto, colpite dagli eventi di settembre e ottobre 2024. É stata la prima cabina di regia convocata dopo il ricongiungimento sotto la stessa struttura degli eventi del 2023 e 2024. Si è fatto il punto sulle risorse a disposizione e sulla necessità di rispettare le tempistiche che il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) impone su una parte di esse. "Formalmente e in modo specifico per via Cardinala e per la provinciale 47 (infrastrutture imprescindibili) non c’è ancora stata l’assegnazione di risorse – afferma il primo cittadino – dopo quelle messe in campo per la somma urgenza da Regione e Provincia. La Struttura Commissariale e la Regione sono al lavoro con serietà e, dalla conversione in legge del decreto alluvione, servirà lavorare bene e il più rapidamente possibile perché si possa tornare presto alla normalità e si possa avere un orizzonte temporale di riapertura delle strade chiuse". A Campotto si mastica amaro, ci si aspettava ben altro: "Quindi diciamo che per il 2030 saranno stanziati i fondi e poi forse in altri due tre anni si deciderà cosa fare, mentre chi da Campotto ha un lavoro o i parenti ad Argenta, continuerà a spendere centinaia di euro di carburante senza che nessuno si preoccupi di questo e di tutte le conseguenze dei ritardi cronici", sbotta Luca Oprandi. Bruno Patelli di Bando però puntualizza "che adesso servono soldi, è vero, ma qualcuno mi sa rispondere dove sono andati a finire i 183 milioni che mancano dall’erogazione dei 230 milioni per la messa in sicurezza del territorio? Comodo fare i danni poi volere che gli altri ripianino". Enrico Banzi ha una proposta: "Si usino i soldi degli autovelox argentani, che sono sempre i nostri e sono tanti milioni, per porre fine a questa vergogna sociale, la più grave in ordine di tempo dagli anni cinquanta del dopoguerra. Campotto sta morendo come entità e frazione".

Franco Vanini