Alluvione in Romagna, oltre 200 dipendenti donano un’ora di lavoro

Ferrara, 2 dicembre 2023 – I lavoratori del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara hanno deciso di donare, in accordo con le rappresentanze sindacali Unitarie dell’ente un’ora di lavoro solidale per supportare il post-alluvione e sostenere la lunga corsa verso il completo ritorno alla normalità della Romagna.

La donazione per la rinascita delle terre alluvionate della Romagna

Un gesto che ha coinvolto 229 lavoratori (165 dipendenti e 64 stagionali) e ha consentito di raccogliere 3.330 euro che andranno all’associazione ‘Amici di Paride’, come ha spiegato Rossella Finchi, Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) nel corso della consegna dell’assegno che si è tenuta a Palazzo Naselli Crispi.

"Il nostro personale non solo ha toccato con mano l’alluvione nei difficili giorni di maggio per supportare l’attività degli altri Consorzi e della Protezione Civile, ma è stato coinvolto anche a livello umano dalla grave difficoltà vissute dalle persone in un territorio vicinissimo a noi. Per questo hanno scelto, con un’adesione straordinaria, di donare un’ora di lavoro. Come sindacati abbiamo poi cercato un’associazione sul territorio a cui donare la cifra raccolta e ci è sembrato che “Gli amici di Paride”, associazione di volontari provenienti da tutta Italia che ha anche una sede a Faenza, fosse una scelta perfetta. Loro sono veri e propri “angeli del fango” che durante la fase di emergenza sono stati essenziali e ancora oggi stanno continuando ad aiutare a pulire edifici non ancora completamente liberi dal fango".

Alla consegna anche i rappresentanti de “Gli Amici di Paride” fondata da Paride Maccarinelli, vigile del fuoco che ha raccontato cosa fa l’associazione e la loro esperienza durante l’alluvione. "Nel 2016 durante il terremoto che ha colpito il centro Italia ho una ventina di volontari del bresciano per aiutare le popolazioni terremotate. Da quel momento il gruppo è cresciuto grazie all’amicizia con persone da tutta Italia, diamo supporto alla popolazione in difficoltà in diversi modi. Durante l’alluvione abbiamo effettuato centinaia di interventi nelle zone di Faenza liberando le case dal fango, ripristinando impianti elettrici ma anche preparando pasti per le persone rimaste senza casa. Noi ci finanziamo con le donazioni e quindi ringraziamo i lavoratori del Consorzio per questo contributo prezioso che servirà all’acquisto di altri mezzi per fronteggiare altre emergenze e per continuare nel lavoro di ripristino nelle zone alluvionate della Romagna".

Anche il direttore generale del Consorzio di Bonifica, Mauro Monti, ha accolto con favore l’iniziativa del personale che è stato impegnato in prima persona nel mese di maggio. "Siamo stati impegnati in Romagna per diverse settimane, con pompe, camion, mezzi d’opera e soprattutto con 117 lavoratori che hanno operato a stretto contatto con i colleghi del Consorzio di Romagna. Siamo stati pienamente coinvolti in quella che è una missione tipica dei consorzi di bonifica, inserita anche nel nostro statuto e che spesso non è molto conosciuta: svolgere azioni di protezione civile a tutela dei territori e della popolazione. Un impegno importante, un lavoro quotidiano 24 ore su 24 che ha contribuito anche a creare legami umani molto forti tra le persone impegnate nell’emergenza. Ecco allora che questa bella giornata di solidarietà ci insegna che anche le tragedie possono unire, creare relazioni che durano nel tempo e possono diventare ponti preziosi verso il futuro".