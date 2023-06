"Alluvione, se ne parli in Consiglio"

Attenzione e impegno, condivisi, su fiumi, canali, argini del territorio di Bondeno: il Pd annuncia l’elaborazione di un documento da presentare all’attenzione del consiglio comunale. "Dobbiamo anticipare i tempi – dice Tommaso Corradi del Pd (nella foto) -. La morfologia del territorio, che ci vede come destinazione naturale delle acque, deve essere monitorata da tutti gli enti. I cittadini segnalano criticità e lo chiedono con forza. Il comune deve essere in prima linea in questa battaglia. Proporremo un documento in consiglio comunale per spronare il dibattito". Il tema apre a considerazioni e valutazioni. "Nonostante il territorio bondenese non sia stato colpito in maniera grave – spiega Corradi - gli eventi climatici senza precedenti, che hanno colpito la regione, devono farci riflettere. Dobbiamo anticipare i tempi". Da qui un appunto e il riferimento alle proteste dei cittadini di fronte al taglio degli alberi del Cavo Napoleonico.: "Il nostro territorio è attraversato da due fiumi e da innumerevoli canali e ciò lo pone in una situazione di fragilità strutturale. Il canale più importante – dice – il Cavo Napoleonico, ha subito pesanti interventi di manutenzione negli anni scorsi, anche oggetto di pesanti critiche per la rimozione degli alberi. Naturalmente nessuno gode nel tagliare alberi, ma un canale con manutenzione può svolgere il proprio compito, proprio come avvenuto in queste settimane dove il Cavo ha contribuito a tenere asciutta gran parte del territorio bolognese e ferrarese". Dalle parole ai fatti: "Tutto questo – dice - deve spronare la politica e l’amministrazione, i cittadini, a chiedere una moltiplicazione degli interventi, poiché situazioni di criticità permangono sul territorio". Cosa serve? "Serve un’analisi accurata dei problemi ed una programmazione chiara e puntuale degli interventi – risponde Corradi -. Segnalazioni continue, ad esempio, arrivano dai cittadini in merito alla situazione delle arginature del diversivo a Scortichino".